تركيا رفضت طلب الموساد عدم تسليم "بيتية" للبنان

وطن للأنباء: أفادت صحيفة لبنانية بأن تركيا رفضت طلب جهاز الموساد الإسرائيلي عدم تسليم المسؤول عن الخلية التابعة للموساد التي نفذت محاولة اغتيال محمد حمدان أحد كوادر حركة حماس، للبنان.

وذكرت "الديار اللبنانية" على موقعها الالكتروني أن تركيا قررت تسليم "محمد بيتية" إلى شعبة المعلومات في الأمن الداخلي اللبناني بعدما اعتقلته في إسطنبول بناءً على برقية من الأخيرة.

وأوضحت أنه يجري حاليًا التحقيق مع بيتية لاكتشاف مجموعة من 4 عناصر شاركت في محاولة اغتيال حمدان الذي كان يقيم في صيدا.

ولفتت الصحيفة إلى أنه "من خلال البحث الجاري تبين أن الـ 4 المشبوهين في الخلية أصبحوا خارج الأراضي اللبنانية".

وقررت تركيا تسليم بيتية إلى لبنان لتوقيعها اتفاقية أمنية معه منذ 5 سنوات، والتي تقضي بأن يسلم لبنان أي مسؤول كردي في حزب الـ "ب. ك. ك.".

وسلمت تركيا الثلاثاء الماضي المشتبه به في محاولة اغتيال القيادي في حماس محمد حمدان في صيدا أحمد بيتية إلى السلطات اللبنانية.

وأصيب قبل عشرة أيام الكادر في حركة حماس محمد حمدان جراء انفجار سيارته في محلة البستان الكبير بمدينة صيدا اللبنانية.