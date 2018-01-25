جيش الاحتلال يزعم: فقدنا وثائق ومواد سرية على حدود غزة

غزة- وطن للأنباء: قال موقع 0404 العبري المقرب من جيش الاحتلال، أن الجيش فقد وثائق ومواد حساسة وصفت بأنها سرية جدا عن طريق إلقائها بالخطأ في القمامة على حدود قطاع غزة.

وقال مصدر عسكري اسرائيلي أن الوثائق فقدت خلال هذا الأسبوع لكن بدون تحديد كم مضى على فقدها.

وقال الموقع أن الجيش يبحث بشكل محموم عن مواد عالية التصنيف حسب مصدر عسكري، واعترف مكتب المتحدث باسم جيش الاحتلال بالحادث وقال "خلال هذا الأسبوع، فقدت مواد عسكرية سرية. ويخضع الأمر للتحقيق في الأمر، ووفقا لما توصل إليه من نتائج، سيتم اتخاذ تدابير تأديبية".