جنبلاط: القدس ليست سلعة للبيع على طاولة المفاوضات الوهمية

رام الله- وطن للأنباء: أكد رئيس "اللقاء الديمقراطي" النيابي في لبنان النائب وليد جنبلاط ان "القدس ليست سلعة للبيع والشراء على طاولة المفاوضات الوهمية من اجل بعض المال وبعض الدولارات المذلة".

وشدد جنبلاط في تغريدة له على "تويتر"، اليوم الجمعة على ان "كرامة الشعب الفلسطيني أغلى شيء ولا بأس اذا شعر ترامب(الرئيس الاميركي) بالاهانة في مؤتمر أثرياء العالم مؤتمر تجويع الشعوب من خلال العولمة".

من جهة ثانية، قال جنبلاط "حسنا فعل الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعدم استقباله نائب الرئيس الاميركي”.