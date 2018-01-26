العثور على ألغام إسرائيلية في مقرات "داعش"!

وطن للأنباء: عثرت الجهات المختصة في الجيش السوري على كميات جديدة من الأسلحة والذخائر المتنوعة ومواد سامة وألغام إسرائيلية الصنع تركها تنظيم داعش الإرهابي في ريف دير الزور الشرقي، بحسب وكالة سانا.

وذكرت الوكالة أن الجهات المختصة عثرت خلال اتمامها تمشيط قريتي السيال وحسرات وبلدة الجلاء بالريف الشرقي على ألغام إسرائيلية الصنع ومواد سامة وأسلحة من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي.

ولفتت إلى أن الجهات المختصة تواصل أعمالها بدقة لتمشيط قرى وبلدات ريف دير الزور الشرقي وتطهيره من مخلفات تنظيم "داعش" تمهيدا لعودة من تبقى من الأهالي إليها حيث عاد في وقت سابق من الشهر الحالي نحو 3 آلاف من المهجرين إلى منازلهم بعد تأمين الجهات المعنية في المحافظة المواد الأساسية اللازمة لمواصلة حياتهم الاعتيادية.