3 اصابات برصاص الاحتلال في مواجهات شمال وشرق غزة

غزة- وطن للأنباء: أصيب ثلاثة مواطنين برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في مواجهات اندلعت عصر الجمعة، شمال وشرق قطاع غزة.

وقد أصيب إثنين منهم شرق مخيم جباليا و قد صفت جراحهما بالمتوسطة، وجرى نقلهما الى المستشفى الاندونيسي شمال القطاع لتلقي العلاج.

وأطلق جنود الاحتلال النار بشكل كثيف تجاه تجمع للمتظاهرين بالقرب من بوابة أبو سمرة ومعبر بيت حانون شمال القطاع، وقبالة موقع ناحل عوز العسكري شرق مدينة غزة.

كما أصيب شاب آخر برصاص الاحتلال في بلدة القرارة شرق محافظة خان يونس، بعد أطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع والأعيرة المعدنية تجاه الشبان الذين تظاهروا احتجاجاً على قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القدس المحتلة.