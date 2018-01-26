عمرها أشهر.. وفاة طفلة بحريق منزل عائلتها في غزة

غزة- وطن للأنباء: لقيت طفلة مصرعها، مساء اليوم الجمعة، إثر حريق شب في منزل عائلتها بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

وأفاد مدير العلاقات العامة والإعلام بجهاز الدفاع المدني في غزة محمد المدينة، وفاة الطفلة جمانة جميل دغمش (5 أشهر) إثر حريق شب بمنزل والدها، فيما أصيبت والدتها بحالة صدمة، ونُقلتا إلى المستشفى.

وأشار إلى أن الدفاع المدني سيطر على الحريق، مشيرًا إلى أن التحقيقات الأولية رجّحت تسبب شمعة بالحريق.

وهرعت قوات من الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقًا في الحادث.