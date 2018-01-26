تردي الوضع الصحي لمرافق الراحل عرفات وعائلته تحمل السلطة المسؤولية عن حياته

رام الله- وطن للأنباء: أصدرت عائلة مرافق الرئيس الراحل ياسر عرفات، اليوم الجمعة، بياناً تحمل فيه السلطة الفلسطينية المسؤولية عن حياة نجلها المعتل في سجون الأجهزة الأمنية في رام الله، وطالب الرئيس محمود عباس بضرورة الافراج عنه لتردي وضعه الصحي ونقله الى مستشفى رام الله.

وجاء في بيان العائلة، "نطالب الرئيس محمود عباس بالافراج الفوري عن ابننا العميد المناضل محمد يوسف الداية ابن الشهيد القائد الرمز ياسر عرفات، وابن الشهيد القائد الذي ضحى من اجل ياسر عرفات والذي تم اغتياله في حمام الشط في تونس المعتقل بسجون رام الله وبدون اي سبب مقنع.

وأضافوا في بيانهم "ونحمل المسؤولية الكاملة لجهاز الاستخبارات العسكرية وكل من تأمر على العميد محمد بالتقارير الگاذبة والكيدية وكما ونطالب الرئيس بإغلاق هذه الملف فورٱ لان وضع ابننا خطير جدا جدا في سجون رام الله العسكري، علمٱ بإن المناضل مضرب عن الدواء وهو بحاجة لعلاج فوري".

ونشرت لاعائلة صور نجلها محمد أثناء نقله مساء أمس الخميس الى مستشفى رام الله الحكومي بعد تردي وضعه الصحي، بعد دخوله حالة إغماء كونه يعاني مشاكل بالقلب، وأكدت مصادر عائلية أن استمرار اعتقاله يعد جريمة بحق الحريات، وقد جاء بأوامر عليا خارج إطار القانون.

وتعتقل الأجهزة الأمنية مرافق الرئيس الراحل عرفات وفقاً لقانون الجرائم الالكترونية، وفق محاميته في اتصال سابق مع وطن للأنباء.