الشرطة تعثر على عدد من الاجسام المشبوهه في طولكرم

طولكرم- وطن للأنباء: عثرت الشرطة مساء اليوم الجمعة، على عدد من الاجسام المشبوهه وجدت بجانب الطريق الواصلة ما بين علار وعتيل شمال طولكرم .

وقال المقدم لؤي ارزيقات الناطق الاعلامي باسم الشرطة ان الشرطة عثرت على عدد من الاجسام المشبوهة اثناء عمل احدى الدوريات في منطقة مابين علار وعتيل شمال طولكرم، وتحركت ادارة هندسة المتفجرات للمكان تساندها قوات من الاجهزة الامنية وعند وصولها قامت باجراء الفحص الهندسي فتبين بانها عبوات شديدة الانفجار وتشكل خطوره على حياة المواطنين.

واكد ارزيقات ان احدى دوريات الشرطة كشفت وجود هذه الاجسام التي كانت مدفونة بجانب الطريق، مضيفا ان ادارة الهندسة تقوم بالتعامل معها تحت السيطرة .