صور وفيديو | عناصر من فتح تعتدي على نصب تذكاري للراحل جورج حبش في بيت لحم

بيت لحم -وطن للأنباء: وقع شجار بين عناصر من حركتي فتح والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مساء اليوم الجمعة، في بلدة الدوحة جنوب بيت لحم، نتج عنه تحطيم نصب تذكاري لحكيم الثورة الراحل جورج حبش .

وقالت مصادر خاصة لـ"وطن" إن الشجار وقع في أعقاب وضع عناصر من الجبهة الشعبية نصبا تذكاريا لحكيم الثورة جورج حبش في الذكرى العاشرة لرحيله، وما هو ما أثار حفيظة عناصر حركة فتح، الذين قاموا بتعليق يافطات قرب النصب".

وأضافت المصادر، أن أحد أفراد الشرطة القاطنين في المنطقة أطلق الرصاص بالهواء ما أدى الى تفاقم المشكلة، تطورت فيما بعد إلى اشتباكات بالحجارة والأيدي بين عناصر الحركتين استمرت لأكثر من ساعة، تم خلالها مهاجمة منزل الشرطي، ونتج عنها تكسير نصب جورج حبش، قبل أن تحضر عناصر الأجهزة الأمنية وتفرض سيطرتها على الأوضاع ".

ويتهم عناصر الشعبية عناصر حركة فتح بتحطيم النصب، والاجهزة الامنية بمهاجمتهم بالغاز المسيل للدموع.

حول ذلك قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح محمد اللحام لـ"وطن" إن ما حدث مخجل، ونعمل مع جميع الأطراف لتطويق المشكلة، وحلها بشكل جذري" .

وأكد اللحام أن على الشرطة والقضاء العسكري محاسبة الشرطي حال ثبت إطلاقه للنار، رافضا بالوقت ذاته أي اعتداء على المنازل من أي طرف كان ومطالباً بمحاسبته.

ودان اللحام تحطيم النصب التذكاري الخاص بالحكيم قائلاً إن " جورج حبش قامة وطنية لها احترامها وهو إرث وطني فلسطيني يجب تقديره ومن المعيب المس به" .

وبين أن الشرطة احتجزت الشرطي الذي ورد اسمه في المشكلة، داعياً قيادات الحركتين إلى الجلوس على طاولة الحوار، ووضع ضوابط لعدم نشوء اي خلافات مستقبلاً .

من جانبه قال الناشط الحقوقي فريد الاطرش على صفحتة الخاصة على فيس بوك" توقف الآن الشجار في الدوحة بحمد لله شكرا لمن ساهم في تطويق الأزمة من الأمن والقوى الوطنية والشخصيات الاعتبارية".

ودعا إلى استخلاص العبر ومحاسبة من يسعى للاستقواء ومن تسبب بالأحداث ولملمة الأوضاع ، حتى لا تتكرر، وكافة الصفحات الالتزام بعدم تجيش الأوضاع ".

وأضاف "عدونا الاحتلال ولن نقبل بحرف البوصلة من أية جهة كانت ، وعلى قوانا الوطنية التي نحترمها أن تسعى لتطويق الأحداث ووضع حد لها وان يتحملوا مسؤولياتهم الوطنية" .

وقد تداولت صفحات على الفيس بوك تسجيلاً مصوراً لفض الشرطة للشجار.