هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار: استشهاد طفلين جراء الحصار على غزة

غزة-وطن للأنباء: أعلنت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار عن غزة مساء الجمعة عن استشهاد طفلين جراء الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة.

و قال الناطق باسم الهيئة أدهم أبو سلمية إن الطفل سراج غازي اللوح ( 14 عاما) من مدينة غزة نتيجة البرد الشديد، والطفل سراج هو من ذوي الاحتياجات الخاصة ومصاب بالشلل، كما استشهدت الطفلة جوان أمين دغمش ( 5 شهور) وإصابة والدتها إثر حريق في منزلهم بمنطقة الصبرة، نتيجة شمعة خلال انقطاع التيار الكهربائي.

و ناشدت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار عن غزة كل الضمائر الحية والمؤسسات الحقوقية والمجتمع الدولي التدخل العاجل لإنقاذ غزة التي تعيش أسوأ كارثة إنسانية لم يسبق لها مثيل.