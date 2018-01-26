احمد حلس: قطار المصالحة منطلق ولن يتوقف إلا عند تحقيقها

رام الله -وطن للأنباء: قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، مفوض التعبئة والتنظيم للحركة في قطاع غزة أحمد حلس، مساء اليوم الجمعة، إن قطار المصالحة منطلق ولن يتوقف إلا عند تحقيقها".

جاء ذلك خلال حفل تكريم خريجي كلية الصيدلة في جامعة الأزهر للعام 2017، الذي أقامه المكتب الحركي المركزي للصيادلة في القطاع.

وأضاف حلس، "أن المصالحة الوطنية تواجه العديد من المصاعب والعقبات، وسيتم التغلب عليها، أن سيادة الرئيس محمود عباس، والحركة والقيادة، مصممون على عدم العودة إلى مربع الانقسام، ونحن مستمرون في العمل على تحقيق المصالحة الوطنية مهما كانت الصعاب، مستندين في ذلك إلى مصالح شعبنا وعدالة قضيتنا الوطنية، لذلك نحن مستمرون في العمل من أجل تحقيق المصالحة، لأجل أن نعيد الأمل لشعبنا".

وتابع: "دون الوحدة الوطنية جهودنا منقوصة، وسندفع عجلة المصالحة نحو الأمام"، مؤكدا "أن شعبنا والأمتين العربية والإسلامية وجميع الأحرار في العالم، مصطفون معنا حول قضية القدس عاصمة دولتنا المستقلة، لأن القدس هي قضية الحق والعدل والإنصاف في وجه الظلم والمؤامرات، فالكل رفع صوته عاليا في وجع الظالم، ولن يستطيع أي أحد طمس أي حق من حقوقنا الوطنية، فقدسنا عاصمة دولتنا المستقلة، ولن يغير هذه الحقوق والثوابت أي وعود من أي كان، مقدما التهاني للطلبة المكرمين وذويهم.

من ناحيته، دعا مفوض المكاتب الحركية في الهيئة القيادية لحركة "فتح" في قطاع غزة حيدر القدرة، إلى تنظيم المزيد من النشاطات الداعمة والمساندة للقيادة برئاسة سيادة الرئيس، الذي يتعرض للمؤامرات، من أجل دعم صموده وثباته على العهد في الحفاظ على الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا.

وقال القدرة: "متمسكون بالأوفياء في الحركة، ولن يكون هناك أي متخاذل أو من يعمل ضد سياسة الحركة ووحدتها في السر أو في العلن، وستكون هياكلنا التنظيمية قوية وقادرة على الصمود أمام كل التحديات"، داعيا إلى تعزيز الوحدة الوطنية.

من جانبه، جدد الحسن حمودة، في كلمة المكتب الحركي للصيادلة، البيعة والوفاء باسم الصيادلة إلى سيادة الرئيس محمود عباس، المحافظ والمتمسك بالثوابت الوطنية، والذي يبذل كل الجهود من أجل الحفاظ على الحقوق الوطنية لشعبنا.

بدوره، قال الدكتور مروان الآغا في كلمة جامعة الأزهر، إن جامعة الأزهر هي جامعة الكل الفلسطيني، مكررا مقولة الشهيد القائد "أبو عمار"، إن جامعة الأزهر ولدت عملاقة وستبقى عملاقة، أما الدكتور عمار صقر، فاستعرض خلال كلمة الخريجين، مسيرتهم التعليمية ومراحلهم الأكاديمية وسني جهدهم الدراسي التي توجت بتخرجهم.

وتخلل الحفل العديد من الفقرات الوطنية والشعبية.

(وفا)