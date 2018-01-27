على ذمة معاريف.. الرئيس عباس لزعيمة حركة ميرتس: الوساطة الاميركية سقطت والتنسيق الامني لم يجمد

وطن للأنباء-وكالات: وفق ما اوردته يومية معاريف العبرية فان الرئيس محمود عباس التقى امس بزعيمة حركة ميرتس الاسرائيلية ، زهافا غال اون وانه قال امامها ، انه لم يعد بوسع الولايات المتحدة ان تكون وسيطا بين الاسرائيليين والفلسطينيين، وان هناك حاجة لوسيط اوروبي اخر، الى جانب الرباعية الدولية والدول العربية. وأضاف عباس " هناك حاجة لوسيط نزيه" وتابع ان اتفاقات اوسلو اصبحت بحكم المية ، اما التنسيق الامني فلم يجمد مع ان اسرائيل لم تف بالتزاماتها.

من جانبها قالت زعيمة حركة ميرتس، زهافا غال اون، بان اليمين الاميركي واليمين الاسرائيلي يقودان الحالة الى العنف والتدمير، وهذا ما سيؤدي الى تدمير كامل للثقة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي ، مع ذلك قالت غال اون، ان حل الدولتين هو الوحيد الممكن، ولكنه يحتاج الىشجاعة منم جانب القيادة في اسرائيل