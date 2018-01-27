برباعية نظيفة.. مانشستر يونايتد يتأهل لثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

وطن للأنباء: تأهل فريق مانشستر يونايتد، مساء الجمعة، إلى دور الـ 16 (ثمن النهائي) لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وتغلب مانشستر يونايتد على مضيفه يوفيل تاون برباعية نظيفة ضمن منافسات دور الـ 32 للبطولة.

وشهدت المباراة مشاركة التشيلي أليكسيس سانشيز في أول مباراة رسمية له مع مانشستر يونايتد منذ الانتقال إلى صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية في يناير/كانون الثاني الجاري قادمًا من أرسنال.

ودخل مانشستر يونايتد اللقاء بحذر خشية أن يتمكن المنافس من تسجيل هدف في مرماه، إلى أن جاءت الدقيقة 41 لينجح ماركوس راشفورد من تسجيل الهدف الأول للضيوف.

ومع حلول الدقيقة 61 أضاف الإسباني أندير هيريرا الهدف الثاني، قبل أن يتمكن جيسي لينجارد من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 89.

واختتم البلجيكي روميلو لوكاكو مهرجان الأهداف في الدقيقة 90 ليخرج مانشستر يونايتد فائزًا برباعية نظيفة.

بذلك، أصبح مانشستر يونايتد ثاني المتأهلين إلى ثمن النهائي بعدما انتزع شيفيلد وينزداي في وقت سابق اليوم بطاقة التأهل للدور ذاته.