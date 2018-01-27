أ.د. معتصم عديلة من جامعة القدس ينجز موسوعة غنائية متخصصة رائدة على مستوى العالم

القدس- وطن للأنباء: أنجز أ.د. معتصم عديلة من دائرة الموسيقى في جامعة القدس موسوعة متخصصة رائدة على مستوى العالم حملت عنوان: "موسوعة الغناء النسائي الشعبي في فلسطين – دراسة اثنوميوسيكولوجية".

وتمتاز الموسوعة في جمعها لما يقارب 1000 نموذج غنائي نسائي شعبي اختص في مجتمع واحد، تم تدوينها شعرياً وموسيقياً، وكذلك دراستها وتحليلها من كافة أبعادها الإثنية المختلفة، وقد وقعت الموسوعة في 2000 صفحة.

وقال أ.د. عديلة أن هذه الدراسة الموسوعية ذات المضمون الفكري والثقافي والتاريخي، تعتبر تأصيلا للرواية الفلسطينية، وتجذيرا لها بالذاكرة، مضيفاً أنها تعتبر مرجعاً هاماً يوثق ويحفظ الهوية الثقافية للشعب الفلسطيني.

وأكد أن هذه الموسوعة جاءت انطلاقاً من أهمية الغناء الشعبي وتحديداً النسائي كجزء أصيل من التراث الفلسطيني، مشيراً إلى أن أهمية هذا الانجاز تنبع في إلقائه الضوء على جزء مهم من الهوية الثقافية الفلسطينية المهددة بالاندثار والضياع في عصر بدأت تتلاشى فيه الهويات الثقافية، وذلك من خلال جمعه وتدوينه وإجراء دراسة تحليلية عليه تعتمد الأسلوب العلمي، وبالتالي استيعابه والحفاظ عليه، ونقله للأجيال القادمة دون تشويه لتحقيق استمرارية التواصل الفكري والثقافي وتعميق الانتماء للأرض والمكان.

وأشار أ.د. عديلة إلى أن الموسوعة انجزت بعد عمل دؤوب استمر ثلاث سنوات، بدعم من مجلس البحث العلمي في وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطيني، وقد أثنى رئيس المجلس وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم على هذا الانجاز معتبراً إياه إضافة تغني المكتبة الفلسطينية بدراسات وابحاث متميزة.

ويشار إلى أن أ.د. معتصم عديلة حاصــل علــى درجـــــة الدكتـــــوراة فـــــي العلــــوم الموسيقيـــة الأثنيــــة (إثنوميـوسيكـولوجـــي)، مــــن جامعة تشايكوفسكي للفنـون الموسيقية عام 1997. وهو عضو في العديد من المجالس العلمية والبحثية العالمية، فهـو عضـو المجلــس البريطانـي للأثنوميوسيكولوجيBritish Forum for Ethnomusicology – BFE - جامعــة أكسفــورد – بريطانيــا، وعضو المجلس الدولي للموسيقى International Music Council – IMC – يونسكو- فرنسا، وعضو الجمعية الدولية للتربية الموسيقية ISME - International Society for Music Education – استراليا. له العديد من الأبحاث العلمية المنشورة في مجلات عالمية محكمة مرموقة، وقد شارك في العديد من المؤتمرات العلمية العربــية والدولية، وحاصل أيضا على العديد من الجوائز والمنح البحثية. ويهتم أ.د. عديلة من الناحية البحثية بقضايا علم الاثنوميوسيكولوجي، وفلسفة التنظير الموسيقي العربي، وكذلك بالموروث الموسيقي الفلسطيني من جانب أثنوميوسيكولوجي.