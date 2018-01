فيديو | شجار عنيف بين جنود في جيش الاحتلال

وطن للأنباء: أصيب 11 جنديا إسرائيليا بجروح طفيفة ومتوسطة، إثر اندلاع شجار عنيف داخل قاعدة عسكرية قرب بئر السبع في النقب، بحسبما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أمس الجمعة.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر ضرب الجنود لبعضهم البعض بأعقاب البنادق وتشاجرهم داخل قاعدة عسكرية.

وذكر جيش الاحتلال أن كبار المسؤولين في الوحدة فتحوا تحقيقا في الحادثة لمعاقبة المتسببين. كما فتحت الشرطة العسكرية بدورها تحقيقا في الحادثة.

Israeli soldiers beat each other with rifle butts and quarreled in a military base south of occupied Palestine, injuring 11 soldiers. pic.twitter.com/VydUEDv9mo