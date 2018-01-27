وفاة مطرب "بدنا نتجوز عالعيد" عن 67 عاماً

وطن للأنباء: قالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، اليوم الجمعة، إن المطرب نهاد طربية توفي في العاصمة الفرنسية باريس إثر نوبة قلبية عن عمر ناهز 67 عاما.

وقالت الوكالة إن طربية وصل باريس، اليوم الجمعة، قادما من لبنان إلا أنه "تعرض في المطار لارتفاع في الضغط، وتم نقله إلى أحد المستشفيات حيث توفي هناك".

ويعتبر طربية، ابن بلدة صوفر في جبل لبنان، من الجيل الطربي الشعبي الذي تأثر بمرحلة الستينيات الفنية، وكان أحد أبرز من ساروا على خطى ونغمات الفنان الراحل فريد الأطرش إلى حد تطابق درجات الصوت وكذلك العزف على آلة العود.

بدأ مسيرته الفنية في الأحياء الشعبية الجبلية قبل أن ينطلق في الإذاعة اللبنانية وتذاع له أغنيات في سبعينيات القرن الماضي، منها أغنية (أنا فلاح وأبويا فلاح).

وبلغ قمة شهرته في الثمانينيات من خلال أغنية (بدنا نتجوز عالعيد) التي تخطت حدود لبنان وحققت انتشارا واسعا في الدول العربية.

وقدم طربية على مدى مشواره أغنيات باللهجتين اللبنانية والمصرية من أشهرها (يا أميرة يا بنت الامرا) و(لبنان يا حبنا راجعينلك راجعين) و(طيب جدا) و(مشوار الحياة) و(القمر مسافر).

ونعاه عدد كبير من الفنانين اللبنانيين والعرب، منهم المغني اللبناني وائل جسار الذي كتب في صفحته على فيسبوك "رد إلى مثواه الأخير غصن من شجرة العمالقة، فنان كبير محترم بأخلاقه وفنه، المطرب نهاد طربية.. أعمالك ستبقى خالدة في أذهاننا".

كما كتب المغني اللبناني وليد توفيق "نهاد طربية.. لطالما كنت صديق نجاحات، ورفيق عمر، وأخا جمعتني به أجمل الأيام. رحلت ولكنك باق في قلوبنا".

(العربية نت)