قائمة أفضل و"أسوأ" 5 جوازات سفر في العالم

وطن للأنباء: نظراً للتوجهات الأخيرة في تعزيز سياسات الحماية، يجد العديدون من جنسيات مختلفة صعوبات متزايدة في السفر أكثر من غيرهم، حيث تشدد دول معينة على أنظمة التأشيرات، وتغلق دول أخرى حدودها تماماً. وفي العام الماضي، منعت الحكومة الأمريكية المهاجرين من تشاد وإيران وليبيا وكوريا الشمالية والصومال وسوريا واليمن من السفر إليها.

في المقابل، تقدمت بلدان أخرى في القائمة، ووفقاً لمؤشر “Henley” المتعلق بجوازات السفر لعام 2018، والذي صنفها وفقاً لعدد من البلدان التي يمكن لحامليها السفر من دون تأشيرة. فتصدرت ألمانيا قائمة أفضل جوازات السفر في العالم، في حين أن أفغانستان لديها "أسوأ" جواز سفر في عام 2018.

وعلى الصعيد الإقليمي، حققت الإمارات العربية المتحدة الأداء الأفضل من حيث سهولة التنقل الذي توفره لمواطنيها. فخلال السنوات الـ10 الماضية، تقدمت في القائمة بمقدار 28 مركزاً، لما يتيحه جواز السفر الإماراتي من إمكانية السفر إلى 133 دولة من دون تأشيرة، مقارنة بـ121 بلداً في عام 2017، مما جعله يحتل المركز 33 في العام الجاري.

فيما يلي 5 بلدان صنفت جوازاتها على أنها ا"لأسوأ" لعام 2018، معظمها تضررت بفعل الحروب:

أفغانستان: تتصدر الدولة الواقعة في جنوب آسيا، والتي كانت موطناً للمجموعات المتشددة منذ ثمانينات القرن الماضي، قائمة "أسوأ" جوازات السفر في العالم. ويتاح لمواطنيها السفر إلى 24 دولة من دون تأشيرة.

العراق: من بين أبرز الدول في المنطقة، كان العراق غارقاً في النزاعات لسنوات عديدة. ووفقاً للمؤشر، يتاح للعراقيين السفر إلى 27 دولة من دون تأشيرة.

سوريا: تضم بعض المدن القديمة مثل: تدمر ودمشق، وكانت مركزاً سياحياً مهماً. إلا أن الحرب الأهلية التي استمرت على مدى السنوات الـ5 الماضية جعلت السفر أكثر صعوبة لمواطنيها، إذ يتاح لهم السفر إلى 28 دولة من دون تأشيرة.

باكستان: تعد باكستان الدولة الوحيدة في هذه القائمة التي لم تدمرها الحرب. لكن لا يزال مواطنوها يجدون صعوبة في السفر بجوازات سفرهم التي تتيح لهم السفر إلى 30 دولة من دون تأشيرة.

الصومال: يسمح جواز السفر الصومالي لمواطنيه، بالسفر إلى 32 دولة بدون تأشيرة.

أما أفضل 5 جوازات سفر في العالم لعام 2018 فصنفت كالآتي:

ألمانيا: بقي هذا البلد في المركز الأول على مدى السنوات الـ5 الماضية، حيث يتمتع مواطنوه بحرية السفر إلى 177 دولة من دون تأشيرة، مقارنة بـ176 دولة في عام 2017.

سنغافورة: يتمتع مواطنو هذه الدولة بحرية السفر إلى 176 دولة من دون تأشيرة.

الدنمارك وفنلندا وفرنسا وإيطاليا واليابان والنرويج والسويد والمملكة المتحدة: يسمح لمواطني هذه الدول بالسفر إلى 175 دولة من دون تأشيرة.

4. النمسا وبلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا وسويسرا وإسبانيا: تسمح هذه الدول لمواطنيها بالسفر إلى 174 دولة بدون تأشيرة.

أميركا: يتمتع مواطنوها بحرية السفر إلى 173 دولة من دون تأشيرة، مقارنة بـ172 دولة في عام 2017.

(فوربس)