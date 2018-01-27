بايرن يقترب من لقبه السادس على التوالي

وطن للأنباء- وكالات: خطا بايرن ميونيخ خطوة جديدة نحو لقب سادس على التوالي، وثأر من ضيفه هوفنهايم بالفوز عليه 5-2، السبت، في المرحلة العشرين من الدوري الألماني.

ورفع بايرن رصيده إلى 50 نقطة مبقيا على فارق الـ 16 نقطة بينه وبين أقرب ملاحقيه شالكه، الذي فاز بدوره على مضيفه شتوتغارت بهدفين نظيفين.

في المباراة الأولى على ملعب "أليانز أرينا" وأمام 75 ألف متفرج، كاد هوفنهايم يكرر الفوز على بايرن بعد أن هزمه في المرحلة الثالثة ذهابا 2-صفر في 9 سبتمبر 2017.

وفاجأ هوفنهايم مضيفه بهدفين مبكرين أولهما إثر ركلة جزاء احتسبت لصالح سيرج غنابري، إثر عرقلته من قبل جوشوا كيميش، ونجح زفن أولريش في التصدي لها فارتدت الكرة إلى مارك أوث الذي أعادها إلى الشباك (3).

وعوض غنابري بعد أقل من 10 دقائق بتسديدة قوية من خارج المنطقة استقرت في أسفل الزاوية اليمنى (12).

لكن العملاق البافاري لم يصبر كثيرا لتقليص الفارق بعد تمريرة من كيميش إلى البولندي روبرت ليفاندوفسكي، تابعها الأخير في أسفل الزاوية اليسرى (21) معززا صدارته لترتيب الهدافين بالهدف الثامن عشر، بفارق 5 أهداف عن أقرب منافسيه الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ مهاجم بوروسيا دورتموند.

وأدرك أصحاب الأرض التعادل بعد دقائق معدودة، إثر ركنية نفذها الهولندي أريين روبن وتابعها المدافع جيروم بواتنغ في الزاوية اليمنى (25).

وفي الشوط الثاني، تحكم بايرن ميونيخ بالمجريات تماما، وسجل 3 أهداف محققا فوزه السادس عشر مقابل تعادلين وخسارتين.

وجاء الهدف الثالث بقدم الفرنسي كينغسلي كومان الذي تابع كرة بينية من ليفاندوفسكي (63)، وأضاف التشيلي أرتورو فيدال برأسه الرابع مستفيدا من ركنية نفذها روبن (66).

وفي الثواني الأخيرة، اختتم ساندرو فاغنر المهرجان مكملا الخماسية، بتسديدة من مسافة قريبة في سقف المرمى (90).