وطن للأنباء- وكالات: توجت تونس بطلة لأفريقيا في كرة اليد، بعد فوزها على حاملة اللقب مصر بنتيجة 26-24 (13-15 في الشوط الأول)، بالمباراة النهائية، السبت، في قصر الرياضة بالعاصمة الغابونية ليبرفيل.

وثأرت تونس لخسارتها في نهائي نسخة 2016 أمام مصر، وأحرزت اللقب القاري للمرة العاشرة في تاريخها (رقم قياسي)، مقابل 6 مرات لمصر.

أما الجزائر التي خسرت من ربع النهائي بخسارتها أمام أنغولا 27-29، فتحتل المركز الثاني من حيث عدد الألقاب، ولها 7 تتويجات.

وفي مباراة تحديد المركز الثالث، سقط المغرب أمام أنغولا 26-29، لترافق الأخيرة تونس ومصر إلى نهائيات كأس العالم الذي تستضيفه ألمانيا والدنمارك معا في يناير 2019.

ومن المقرر أن تستضيف تونس البطولة الأفريقية المقبلة عام 2020.