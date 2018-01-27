وطن الأخبار رياضة

تونس بطلة لأفريقيا في كرة اليد

27.01.2018 11:46 PM
تونس بطلة لأفريقيا في كرة اليد

وطن للأنباء- وكالات: توجت تونس بطلة لأفريقيا في كرة اليد، بعد فوزها على حاملة اللقب مصر بنتيجة 26-24 (13-15 في الشوط الأول)، بالمباراة النهائية، السبت، في قصر الرياضة بالعاصمة الغابونية ليبرفيل.

وثأرت تونس لخسارتها في نهائي نسخة 2016 أمام مصر، وأحرزت اللقب القاري للمرة العاشرة في تاريخها (رقم قياسي)، مقابل 6 مرات لمصر.

أما الجزائر التي خسرت من ربع النهائي بخسارتها أمام أنغولا 27-29، فتحتل المركز الثاني من حيث عدد الألقاب، ولها 7 تتويجات.

وفي مباراة تحديد المركز الثالث، سقط المغرب أمام أنغولا 26-29، لترافق الأخيرة تونس ومصر إلى نهائيات كأس العالم الذي تستضيفه ألمانيا والدنمارك معا في يناير 2019.

ومن المقرر أن تستضيف تونس البطولة الأفريقية المقبلة عام 2020.

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير