الدولار يتجاهل تدخل الرئيس الأمريكي ويواصل التراجع

وطن للأنباء: انخفض الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات الجمعة، متجاهلا تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن الدولار القوي.

وكان الرئيس الأمريكي قد أعرب في تصريحات خلال منتدى دافوس الاقتصادي عن ثقته في قوة العملة المحلية لبلاده، حيث قال إنه يريد أن يرى الدولار قويا في النهاية، مؤكدا أن العملة سوف تصبح أكثر قوة.

وتأثرت الورقة الخضراء بتصريحات "ترامب" بشكل طفيف قبل أن تعاود الهبوط من جديد، وهبط الدولار أمام اليورو بنحو 0.5 بالمئة إلى 1.2456 دولار، كما تراجع أمام الجنيه الإسترليني عند 1.4241 دولار بنسبة 0.7 بالمئة.

فيما انخفضت العملة الأمريكية أمام الين عند 109.08 ين بنسبة 0.3 بالمئة، بينما هبطت أمام الفرنك السويسري عند 0.9372 فرنك بنحو 0.4 بالمئة.

وكان وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن مونشين، أدلى بتصريحات مختلفة تماما عما قاله الرئيس الأمريكي حيث قال في الأسبوع الجاري إن "هبوط العملة الخضراء على الأجل القصير أمر لا يشغله كثيرا".

وأضاف الوزير الأمريكي أن الدولار الضعيف يدعم الاقتصاد الأمريكي.

ويترقب المستثمرون الإعلان عن بيانات النمو الاقتصادي وطلبات السلع المعرة والميزان التجاري في الولايات المتحدة، في وقت لاحق.

(عربي 21)