إيران تسبق قطر في إنتاج حقل "بارس" الضخم

وطن للأنباء: تخطى حجم إنتاج إيران من مادة الغاز إنتاج قطر في حقل "بارس" الجنوبي المشترك، بحسبما نقلته وكالة "فارس" اليوم الأحد عن وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنه.

وأوضح زنغنه خلال مقابلة مع التلفزيون الإيراني أن إنتاج إيران من حقل "بارس" ارتفع بواقع 83 مليون متر مكعب يوميا في الفترة ما بين 22 ديسمبر و20 يناير ليصل إلى مستوى 553 مليون متر مكعب يوميا.

ولفت زنغنه إلى افتتاح 6 مراحل تطويرية مختصة بإنتاج الغاز بطاقة 150 مليون متر مكعب يوميا في العام الجاري، مؤكدا أن إنتاج إيران فاق قطر في الحقل المشترك بشكل طفيف ما يعد إنجازا كبيرا.

وحقل بارس الجنوبي أو ما يعرف بحقل غاز الشمال هو حقل غاز طبيعي يقع في الخليج العربي تتقاسمه إيران مع قطر، ويعد أكبر حقل غاز في العالم حيث يضم 50.97 ترليون متر مكعب من الغاز.

وتبلغ مساحة حقل غاز الشمال نحو 9.7 كيلومتر مربع، منها 6 آلاف كيلومتر مربع في مياه قطر الإقليمية، و3.7 آلاف في المياه الإيرانية. واكتشف الحقل في عام 1971 وبدأ الإنتاج في عام 1989.

(روسيا اليوم)