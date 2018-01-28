وفاة مؤسس سلسلة "أيكيا"

وطن للأنباء: توفي مؤسس سلسلة "أيكيا" إنغفار كامبراد، في منزله بالسويد اليوم الأحد، عن 91 عاما، بعد مسيرة غنية بالإنجازات في مجال الاستثمار، وفقا لما نشره حساب "أيكيا" على إنستغرام.

وقال بيان لشركة "أيكيا" إن مؤسسها توفي في بلدته سمالاند، واصفة إياه بأنه "أحد أعظم المستثمرين في القرن العشرين".

وقد أسس كامبراد، المولود عام 1926، شركة الأثاث "أيكيا" وعمره 17 عاما، أي في عام 1943، واكتسبت إمبراطوريته شهرة عالمية عام 1956 عندما أصبحت رائدة في مجال تجميع الأثاث.

يشار هنا إلى أن شركة الأثاث "أيكيا" بعد سنوات من النجاح باتت تقترب من تحقيق عائدات سنوية تبلغ 50 مليار يورو (62 مليار دولار).

(روسيا اليوم)