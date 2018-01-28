غرينبلات يهاجم حماس خلال زيارته لمستوطنات غلاف غزة

وطن للأنباء- وكالات: زار مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات اليوم الأحد، المستوطنات الإسرائيلية في محيط قطاع غزة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية على موقعها الالكتروني أن غرينبلات التقي كبار ضباط الجيش في المنطقة، ورافقه في الزيارة منسق الحكومة الاسرائيلية في الضفة وغزة يوآف موردخاي.

وتضمنت زيارة المسئول الأمريكي تفقد نفق أرضي ادعى الجيش اكتشافه ويعود للمقاومة في قطاع غزة.

ولاحقا كتب غرينبلات على موقع "تويتر" أن "حماس تهدر الموارد على الأنفاق والصواريخ لمهاجمة إسرائيل بدلًا من إنفاقها على مساعدة شعب غزة وتوفير الكهرباء والمياه وتنمية الاقتصاد. تنشر حماس خطاب الكراهية وتغذي دائرة بغيضة من العنف. غزة تستحق أفضل من ذلك".

وأرفق المسئول الأمريكي تغريدته بنشر صورة له من داخل النفق برفقة ضباط من جيش الاحتلال