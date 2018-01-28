إدارة سجن النقب تحتجز شقيقة الأسير جمال ردايدة أثناء زيارته

رام الله- وطن للأنباء: احتجزت ادارة سجن النقب، عصر اليوم، حنان موسى علي ردايدة شقيقة الأسير جمال ردايدة من بلدة العبيدية قضاء مدينة بيت لحم وذلك أثناء زيارة شقيقها في سجن النقب الصحراوي.

يذكر ، أن إدارة السجن أبلغت باقي أفراد عائلة الأسير جمال ردايدة المسموح لهم بزيارته بقرار احتجاز السيدة حنان دون إبداء الأسباب.

وعبرت عائلة الأسير جمال ردايدة لمهجة القدس، عن بالغ قلقها لاحتجاز ابنتهم حنان، مطالبة الجهات الحقوقية والرسمية بضرورة القيام بالإجراءات اللازمة للإفراج عنها وإخلاء سبيلها.

من الجدير بالذكر أن الأسير جمال ردايدة ولد بتاريخ 01/11/1978م، وهو متزوج ولديه من الأبناء اثنان، واعتقلته قوات الاحتلال بتاريخ 21/04/2007م، ويقضي حكماً بالسجن ثلاثة عشر عاماً ونصف بتهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والقيام بأعمال ونشاطات عسكرية ضد قوات الاحتلال.