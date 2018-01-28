الاحتلال يزعم إحباط عملية في مستوطنة "إيتمار"

وطن للأنباء: زعمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مسا اليوم الأحد، تمكنها من إحباط تنفيذ عملية داخل مستوطنة "إيتمار" القريبة من نابلس.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن فلسطينيين بلباس عسكري تسللا لداخل المستوطنة لتنفيذ عملية، حيث تم اعتقال أحدهما، فيما تجري عمليات تمشيط داخل وخارج المستوطنة بحثًا عن الشاب الثاني.

وتداول مواطنون من بلدة بيت فوريك قرب نابلس، صورة على مواقع التواصل الاجتماعي للشاب الذي اعتقلته قوات الاحتلال.

وبحسب المواطنين، فإن الشاب هو بسام حج محمد، يهوى تسلق الجبال والاستمتاع بالطبيعة. مرجحين أن قوة من جيش الاحتلال باغتته وقامت باعتقاله.

وذكرت القناة الإسرائيلية العاشرة أن جيش الاحتلال لايزال يبحث عن الشاب الثاني، حيث يعتقد الجيش أنه انسحب بإتجاه بيت فوريك جنوب نابلس.