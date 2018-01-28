مواجهات عنيفة خلال اقتحام الاحتلال بيت فوريك شرق نابلس

رام الله- وطن للأنباء: داهمت قوات الاحتلال الاسرائيلي مساء اليوم الأحد، قرية بيت فوريك شرق نابلس من ثلاثة محاور بحثا عن الشاب الآخر الذي حاول التسلل لمستوطنة "ايتمار"، وفق مااعلنت عنه وسائل اعلام عبرية.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال والشبان الذين قاموا برشق الجيبات العسكرية بالحجارة، ورد جنود الاحتلال عليهم بإطلاق الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وفي وقت سابق من مساء اليوم اعتقل جيش الاحتلال ، شابا حاول التسلل لمستوطنة "إيتمار"، متنكراً بزي جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيما تمكن شاب آخر من الهرب.

ووفقاً لوسائل الإعلام العبرية، فقد رصد عناصر من الجيش شابين يرتديان زياً عسكرياً، كانا يحاولان التسلل للمستوطنة، وعند ملاحقتهم تمكن شاب من الهرب والآخر تم القبض عليه.