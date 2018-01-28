ضابط إسرائيلي سابق: الحرب المقبلة مع حزب الله يمكن ان تكون في البحر

وطن للأنباء- وكالات: ذكر النائب السابق لرئيس هيئة العمليات البحرية الإسرائيلية شاول شوريف "على البحرية الإسرائيلية أن تتوقع أن يستخدم حزب الله زوارق انتحارية في الحرب المقبلة".

وقال شوريف، في تصريح لصحيفة "جيروزاليم بوست" نشرت اليوم الأحد، "لن يحتاج حزب الله إلى تجهيز سفن مثل إسرائيل، ولكن يجب علينا أن نفترض أنه سيستخدم وسائل أخرى لتحدي التكنولوجيا الإسرائيلية مثل صواريخ أرض - بحر أو الزوارق في عمليات انتحارية كما ترون في اليمن".

وجاءت تصريحات شوريف في أعقاب مؤتمر خاص بشأن الاستراتيجية الجيو استراتيجية اشترك في تنظيمه مركز أبحاث السياسات والاستراتيجية البحرية بجامعة حيفا ومركز تشايكن تشير للجيو استراتيجية.

ووفقا لشوريف، في حين أنه ليس من مصلحة حزب الله أن يبدأ حربا مع إسرائيل، فعندما تنظر إلى استراتيجيته، فمن الواضح أنه سيستهدف الأصول الاستراتيجية الإسرائيلية".

وأضاف "الحرب المقبلة مع حزب الله يمكن ان تركز على البحر".

وتعتمد إسرائيل اعتمادا كبيرا على البحر، حيث تصل أكثر من 90٪ من واردات إسرائيل عبر البحر.

وكتب شوريف في تقرير التقييم الاستراتيجي البحري للمركز بالنسبة لاسرائيل في الفترة :2018-2017 ""إن إيران - التي تدعم نظام الأسد في سورية - تشارك في الحرب جنبا إلى جنب مع روسيا، وأنها استغلت الوضع من أجل رفع مكانتها في المنطقة إلى ما يقرب من قوة عظمى إقليمية".

وتابع أن إيران "على شفا الوصول الى البحر الابيض المتوسط، بما في ذلك استخدام الموانئ السورية من قبل البحرية الايرانية".

وذكر شوريف إن وجودا ايرانيا في موانئ سورية في شرق المتوسط يشكل خطرا حقيقيا على اسرائيل" مؤكدا على ضرورة اقناع الولايات المتحدة وروسيا بمنع القوات البحرية الايرانية من الحصول على موطئ قدم في سورية.

ومع استمرار القتال في سورية وبسبب استمرار تراجع مشاركة الولايات المتحدة في شرق البحر المتوسط، زادت البحرية الروسية وجودها في المنطقة خلال السنوات القليلة الماضية.

وقال إن "الروس دخلوا الشرق الاوسط، وحلوا محل الاميركيين الذين اهملوا شرق المتوسط"، مضيفا أن الروس قد يحدون من النشاط التشغيلي للبحرية الاسرائيلية.

وعلى غرار آلية التنسيق القائمة بين موسكو وتل ابيب في سماء سورية، ذكر مسؤولون إسرائيليون أنه في حين أن البحرية لا تخطط لتوسيع أي نوع من التعاون مع البحرية الروسية، هناك اتصال واضح بين الاثنين لأسباب تتعلق بالسلامة الوقائية .

يذكر أن حجم القوة البحرية الاسرائيلية صغير نسبيا مقارنة بقوات الجيش الاسرائيلى إلا أنه يتعين عليها حماية مساحة كبيرة من الأراضى منذ توسيع المنطقة الاقتصادية الاسرائيلية من 40 ميلا إلى 150 ميلا قبل اربع سنوات.

والبحرية مكلفة أيضا بتأمين منصات حفر الغاز الطبيعي الموجودة في المنطقة الاقتصادية الخاصة في إسرائيل، وهي أهداف واضحة للأعداء على الحدود الشمالية لإسرائيل.

و يعتقد الجيش الإسرائيلي أن حزب الله لديه صواريخ بعيدة المدى يمكن أن تصل إلى الحفارات التي توفر كمية كبيرة من الكهرباء المستهلكة في إسرائيل.