فوز صعب لبرشلونة في المرحلة 21 من الدوري الإسباني

وطن للأنباء- وكالات: تدخل ليونيل ميسي في الدقائق الأخيرة، واستخدم مهاراته الخاصة لإنقاذ برشلونة وقيادته لفوز صعب على ضيفه ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 2-1، الأحد، في المرحلة 21 من الدوري الإسباني.

وشهد اللقاء أول مشاركة لنجم برشلونة الجديد فيليب كوتينيو كأساسي في الدوري الإسباني، بعد أيام من انتقاله إلى "كامب نو" قادما من ليفربول الإنجليزي.

وأنهى ألافيس الشوط الأول متقدما بهدف نظيف سجله جون غويديتي في الدقيقة 23 بعد انطلاقة ماراثونية، مستغلا اندفاع لاعبي الفريق الكتالوني للهجوم وترك مساحات كبيرة في الخط الخلفي.

وفي الشوط الثاني نجح لويس سواريز في إدراك التعادل لبرشلونة، من تسديدة على الطائر بعد عرضية من المخضرم أندريس إنييستا في الدقيقة 72.

وقبل النهاية بـ 6 دقائق جاء الدور على ميسي لإبهار الحضور، فلجأ إلى مهارته الفائقة في التصويب الدقيق وسدد ركلة حرة مباشرة سكنت المقص الأيسر لشباك فيرناندو باتشيكو حارس الضيوف.

وعزز برشلونة موقعه في صدارة الليغا برصيد 57 نقطة، مبتعدا بفارق 11 نقطة عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، واقترب الفريق الكتالوني خطوة أخرى نحو استعادة اللقب من غريمه التقليدي ريال مدريد، الرابع بـ 38 نقطة ومباراة مؤجلة.