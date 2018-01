خالد بطراوي يكتب لـ"وطن": خروب عسل

يجلس رفيقي المحاضر الجامعي الى جانبي في بيت العزاء ويقول لي " أمام انحسار الفعل النضالي الميداني تحولت الأحزاب والتنظيمات السياسية الفلسطينية وبشكل خاص اليسارية الى ما يشبه المنظمات غير الحكومية".

قلت له هل لك أن توضح الفكرة؟ فأجاب " ترهلت هيئاتها القيادية وبلغ بعض كوادرها من العمر عتيا، ويجب عليها أن تعقد اجتماعات كافة الهيئات ليجري انتخاب قيادات جديدة وتحديث برامجها".

أعجبني التشبية .... التنظيمات الفلسطينية اليسارية كالمنظمات غير الحكومية، لكن لشديد الأسف لا اطار قانوني فاعل ينظم عمل هذه التنظيمات، بخلاف المنظمات غير الحكومية التي ينظم عملها قانون يحتم عليها أن يكون لها هيئة عامة ومجلس ادارة ( حتى لو شكلية) وأن يكون هناك اجتماعات دورية وانتخابات، فنرى حراكا في هذه المنظمات غير الحكومية بينما نرى سباتا عميقا في التنظيمات الفلسطينية. ومن دون أدنى شك أنه لا يجوز التعميم، فقد عقدت بعض هذه التنظيمات مؤتمراتها وسجل لحزب فدا أن رفيقة مناضلة تبوأت الأمانة العامة للحزب، وما زال أمين عام فصيل يساري يقبع في غياهب السجون.

عند خروجي من بيت العزاء فكرت مليا وقلت لنفسي، في حالة أن قيادي التنظيمات والمتفرغين قد تم استبدالهم عبر انتخابات و/او اقصاءات، ماذا سيفعلون، وكيف سيقوموا بتأمين قوتهم اليومي وقوت عائلاتهم؟ هل سيحمل كل منهم على ظهره "زيرا" نحاسيا ويبيع من خلاله "خروب عسل" في ساحات مدننا الرئيسية؟

هل سنرى قياديا سيعود للعمل في مهنته؟ بالطبع لا ... لقد تقدمت عليه مهنته وترعرت أجيالا – على امتداد سباته- متسلحة بالعلم والتكنولوجيا بينما هو ( أو هي) تسمر في مكانه ولم يقم بتطوير نفسه في مجال مهنته. كيف لو انعدم أو شح راتبه من فصيله السياسي فكيف سيتمكن من العيش الرغيد الذي تعود عليه سنوات وسنوات وتعودت عليه عائلته، فكيف للقيادي أن يبيع " خروب عسل"؟

لذلك، ليس أمام هؤلاء الا الامساك " والترتحة" بالموقع القيادي واللجوء الى الشللية والعزوة واللعب على التناقضات وتكرار الكليشيهات العريضة التي تتعلق بالثوابت الفلسطينية والقدس والاحتكام للجماهير والديمقراطية وحقوق الانسان والشفافية والمسائلة وغيرها من المصطلحات التي يطرب لها كثير من بيننا. ان لم يتمسكوا بالموقع فحتى البديل وهو بييع " خروب عسل" ليس سهلا عليهم فلا هم يتقنون الخلطة ولم تعتد قامتهم الانحناء لتقديم كوب الخروب البلاستيكي الى المواطن، فالمواطن هو الذي يقدم لهم بكأس من الذهب شراب العصير المستورد.

قيادي يخطىء بشكل فادح فيما يتعلق باستقباله رجل يمتطي الدين وقد مس بارض الوقف المسيحي وباع جزء منها للكيان الغاصب. لا يقدم هذا القيادي اعتذارا ... وكيف لا ونحن لم نعتد على الاعتذار... وربما هو مقتنع " عن سبق ترصد واصرار " بما فعله ... ويصدر فصيله بخجل بيانا يؤكد على الثوابت .. ولا يجرؤ الفصيل على اتخاذ أي اجراء بحق هذا القيادي والا "فحنفية النقود" سوف تغلق ... وينبري (عجبتني ينبري هاي) البعض على وسائل التواصل الاجتماعي من ذات الفصيل ومن خارجه بالكتابة المستنكرة للفعل والمطالبة باعلان موقف واتخاذ اجراء، ويتعمد الفصيل والقيادي نفسه اللعب على عنصر الوقت والزمن بحيث يستجد مستجد ينسي البلد الفعل المرتكب .. وهو ما حصل بالانشغال بالضجة المفتلعة هو تشغيل الجيل الثالث من تكنولوجيا الاتصالات.

أتابع الكتابات التي كتبت بهذا الخصوص ... أغلب هذه الكتابات الصادرة عن عناصر تنتمي لذات فصيل هذا الرفيق القيادي تستنكر وتستهجن وتطالب بالاقالة ... لكنها لا تتخذ حراكا داخل الفصيل ذاته، وجزء كبير منها يقول كلمة "حق" لأهداف تتعلق بالسعي للاقصاء والاستبدال أكثر من السعي للحفاظ على الموقف المبدأي للفصيل ازاء القضايا المفصلية.

ولدينا في الفصائل مملكات .. والمملكات زينات كما يقولون .... مملكة الامانة العامة، مملكة اللجنة التننفيذية، مملكة التشكيلة الوزارية، مملكة المجلس التشريعي، مملكة السفارات والبعثات الدبلوماسية، مملكة مالية الفصيل، مملكة المنظمات غير الحكومية. وقد يتربع قيادي واحد هو " الرفيق السوبر مان" على عرش أكثر من مملكة، وكثيرا ما يجري تقسيم الكعكعة. فالجمعة جمعة مشمشية كما يقولون. ولا أحد يحب أن يبيع " خروب عسل".

ويزداد التخبط أمام القضايا المصيرية للشعب الفلسطيني وحتى امام هموم المواطن اليومية. وتتحدد ملامح الكيان الوطني الفلسطيني كما يراد له أن يكون ... كيان خدماتي لا انتاجي، تكديس للثروات والمقدرات بأيدي شريحة محددة، سيطرة وغطرسة لرأس المال ورأسمالية الدولة الاحتكارية للسلع الرئيسية دون دعم حكومي، اغراق المواطن بالديون والقروض، احتدام حالة الفرز الطبقي، تزايد في الضرائب والرسوم والغرامات، سعي البعض للتقليل من هيبة ومكانة القضاء وتزايد تعديات السلطة التنفيذية على السلطة القضائية والسلطة التشريعية، مع تغييب كامل للسلطة التشريعية والاكتفاء بالقوانين بقرارات.

ولا تتحرك الفصائل ولا تعكف على اصدار برنامج سياسي واجتماعي ولا حتى تحاول أن تعلن اصطفافها الطبقي رغم أنها جميعها تتشدق بالقول أنها أحزاب طليعية تحمل فكر الطبقة العاملة وتنتصر للكادحين والعمال والفلاحين والفئات المهمشة.

فصيل يساري يحرد، وآخر يصمت، وثالث يبحث عن موقع في منظمة التحرير أو السلطة الوطنية، ورابع يتغنى بأمجاد الماضي، وخامس يا دوب يعبي "باص" ومتوسط أعمار قيادات الفصائل يزيد عن الستين عاما، فكيف لهم أن يحملوا الزير النحاسي على ظهورهم ويتجولوا في ساحات المدن لبيع " خروب عسل".

أما وحدة اليسار الفلسطيني فحدث ولا حرج، قد يتم الاتفاق على البرامج، لكنهم سيختلفوا على تقسيم الكعكعة وأهمها الآمانه العامة وتركيبتها ... العامل الذاتي والشخصي المدقع .. هو أهم سبب لعدم وحدة اليسار الفلسطيني حتى الان، وهو أيضا ذات السبب الذي أدى فيما مضى تاريخيا الى انقسام اليسار الى فصائل.

يخرج صديقي المحاضر الجامعي من بيت العزاء ، وقد رمى لي عظمة، فتلقفتها أنا الكلب وشددت باسناني عليها، فلمعت لي هذه الهلوسة ومن دون أدنى شك سوف أطلب من رفيقي أمين أن يعلمني اعداد شراب الخروب تحسبا لذات يوم أجد نفسي مضطرا لنقل ما تعلمته في اعداد " الخروب العسل" الى بعض قيادي الفصائل اليسارية الفلسطينية.

وقبل أن أرسل مقالتي هذه للنشر أرسلتها لرفيقي الرائع أحمد الذي رد علي بالقول " ... جميل وتشخيص دقيق ينبض بالتحليل وإطلالة البديل المنشود وطنيا واجتماعيا وشعبيا والمحظور منه وطرق بابه من قبل القيادات التي موضوعيا أصبحت طبقيا في الطرف الاخر .. لكن حركة الواقع أصبحت اكثر وضوحا لتمييز البون بين الحقيقة والادعاء. عبر كل النقاشات والحوارات والمماحكات مع الغالبية من أعضاء ومناصري ومحبي قوى اليسار كلها اشعر انهم مجمعون على حقيقة ما ذهبت اليه . هذا مفرح ومطمن ان ثمة غد قادم . لن يذهب هذا الاستنتاج صدى فقط هم ينتظرون من يرفع الراية ويتقدم وهذا ايضا موضوعيا سياتي . فلا السياسة ولا الاجتماعي ولا اَي تحول فيها كان ارادويا بل هو تعبير عن شروط واستحقاقات حركة الواقع الاجتماعي . وهذا سيكون حتما . اني ارى حركة الواقع متسارعة في هذا الاتجاه .... لم يعد خطاب الماضي ولا سلوكه قادرًا على الاستجابة لأسئلة الحياة . ثمة تحولات كبرى تجري في المجتمع بسبب انتكاسات تتوالى وبفعل تطور تكنولوجيا المعلومات لم يعد فعالا إقناع خاصة الجيل الجديد بلغة وهياكل الماضي هذا كان مناسبا للماضي . المجتمع يتغير ومن يطمح لقيادته عليه ان يتغير ايضا .... من لا يقرا حركة الواقع لا يمكنه بناء لا برامج ولا روية ولا استراتيجية ... وجملة المصالح التي صبغت هذه القيادات وأصبحت اقرب الى الطبقية تحول بينها وبين قراءة هذا الواقع والعزوف عنه .. ".

تمر من أمامي في بيت العزاء الصديقة الرائعة تامي، ولا تنتبه لي .. فأقول لها " تمري من أمامي دون تحية ... تماما مثل فتح مرت من هنا " فترد علي بالقول " في بيت العزاء هذا يوجد كم هائل من اليساريين، ذلك كثير علي Too much... شعرت باختناق" ... تبتعد عني تامي شيئا فشيئا وكلمتها Too much رفاق تجعلني أبتسم وأردد " ... خروب عسل ... بل ريقك ... كنايف .. كنايف ... فرّح ابنك....".