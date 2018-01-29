القوى الوطنية والإسلامية تدعو لأوسع مشاركة بفعاليات دعم حقوق شعبنا في الداخل

وطن للأنباء: أكدت القوى الوطنية والإسلامية، في بيان صدر في ختام اجتماعها برام الله، اليوم الاثنين، أهمية المشاركة الفاعلة في الفعاليات المقرة في يوم التضامن العالمي لدعم حقوق شعبنا داخل الاراضي المحتلة عام 48 والذي يصادف في الثلاثين من كانون ثاني من كل عام.

وستقام الفعالية المركزية في مدينة نابلس (جامعة النجاح)، والفعالية المركزية في قطاع غزة من ساحة الجندي المجهول إلى السرايا، والفعاليات المركزية المقرة في لبنان وسوريا، والفعالية المركزية التي ستقام داخل الأراضي المحتلة عام 48، مؤكدة على الدور الوطني والريادي لشعبنا في مواجهة سياسات الاحتلال والابارتهايد ورفض كل محاولات التهويد وشرعنة القرارات الهادفة للنيل من صمودهم ودورهم .

وشددت القوى على أهمية مواصلة واستدامة الفعاليات الجامهيرية والشعبية على كل مناطق التماس والاستيطان الاستعماري والحواجز العسكرية والشوارع الالتفافية، رفضا للسياسات الأميركية الهادفة الى تصفية قضايا شعبنا وخاصة بعد الاعلان الاميركي عن القدس كعاصمة للاحتلال، ممارسة سياسة التهديد والضغط وقطع أموال المساعدات، بما فيها عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الاونروا) بهدف تصفيتها، تمهيدا لتصفية حق عودة اللاجئين الذي يعتبر جوهر القضية الفلسطينية، مع التأكيد على أن كل هذه المحاولات ستتحطم على صخرة صمود شعبنا ومقاومته المستمرة ضد الاحتلال والتمسك بالحقوق والثوابت، كما تم افشالها في كل المنعطفات الخطيرة التي مرت بها القضية الفلسطينية .

كما أكدت في بيانها أهمية ازالة كل العقبات أمام مسيرة الوحدة الوطنية، والتمسك الحازم بإنهاء الانقسام وترتيب وضعنا الداخلي في هذه المعركة التي يحاول اعداء شعبنا النيل من هذا الصمود والمواجهة التي يخوضها شعبنا في معركة الحرية والاستقلال، كما شددت على أهمية العمل والمتابعة الفورية لوضع آليات تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني.

وتطرقت القوى إلى همية تفعيل وإنجاح فرض مقاطعة شاملة على الاحتلال بما فيه بضائعه وبضائع الولايات المتحدة الاميركية، والتأكيد على دور المقاطعة الدولية وفرض العقوبات وسحب الاستثمارات من الاحتلال وتعزيز هذا الدور لمحاصرة وإنهاء نظام الاحتلال والابارتهايد.

ونعت القوى القائد الوطني البارز غسان الشكعة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطيني، وبما يمثله على الصعيدين الوطني والقومي وتمسكه بحقوق ووحدة شعبنا، كما نعت منسق القوى في محافظة بيت لحم غسان زيدان وعضو اللجنة المركزية لجبهة التحرير الفلسطينية الذي شكل علامة بارزة في ترسيخ الوحدة الوطنية والحفاظ عليها .

وتوجهت الى روح القائد جميل شحادة في الذكرى السنوية الاولى وما تركه من مثل وقيم نضالية في مسيرة ثورتنا الفلسطينية المعاصرة وفي اطار منظمة التحرير الفلسطينية مع التاكيد على المشاركة في مهرجان الوفاء له الذي سيقام في طولكرم يوم السبت 3 / 2 / 2018 .

ودعت القوى في بيانها للمشاركة الفاعلة والواسعة في الفعاليات التي تقرر إقامتها يوم الثلاثاء، والتأكيد على التوجه الى مناطق التماس والاستطيان الاستعماري والحواجز، ودعوة الغضب الشعبي يوم الجمعة القادم في كل الاراضي الفلسطينية المحتلة ومخيمات اللجوء والشتات والعواصم العربية والاسلامية وعواصم العالم رفضا للسياسة الاميركية والاحتلالية .