مناصرو بري يحرقون إطارات بالطرقات غضباً من باسيل

وطن للأنباء: أعرب مناصور "حركة أمل" اليوم الاثنين بشكل عنيف عن غضبهم، إثر وصف وزير الخارجية اللبناني ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل لرئيس مجلس النواب ورئيس الحركة نبيه بري بـ"البلطجي"، في فيديو مسرّب.

وحرق مناصرو حركة أمل إطارات وقطعوا طرقات في العاصمة بيروت، منها "طريق مار الياس" الحيوي.

كما أكدت مواقع لبنانية أن مناصري بري يتجهون لقطع مزيد من الطرقات في بيروت والبقاع.

وفي سياق متصل، حصل إشكال في منطقة الغازية بين مناصري حركة أمل والتيار الوطني الحر، إثر قيام شبان من الحركة بنزع صورة للرئيس ميشال عون (الذي أسس التيار الوطني الحر والذي تربطه علاقة مصاهرة مع باسيل) من ساحة في البلدة ووضعوا مكانها صورة لنبيه بري.

هذا الأمر استفز مناصري التيار، فاندلع إشكال بين شبان من الفريقين وعلى الفور حضرت القوى الأمنية لفضّ الإشكال.