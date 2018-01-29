وزيرا الأشغال والعمل يبحثان بدء إنشاء مركز تدريب في فلسطين بتمويل إيطالي

وطن للأنباء: بحث وزير الأشغال العامة والإسكان، مفيد الحساينة، ووزير العمل مأمون أبو شهلا، اليوم الاثنين، مع مدير عام ومنسق التدريب على إجراءات السلامة الإيطالي، بدء العمل في مركز للتدريب في فلسطين بتمويل أوروبي إيطالي، وذلك بحضور رئيس اتحاد المقاولين تاج الدين جمعة.

ومن المتوقع الانتهاء من العمل في المركز بداية عام 2019، وبكلفة مالية تبلغ حوالي 1.200 مليون يورو، وسيكون المركز مفتوحا لتدريب جميع القطاعات.

وأشاد الحساينة بالعلاقات التاريخية بين الشعبين الفلسطيني والإيطالي، وقال: إنها كانت دوما تدعم الشعب الفلسطيني، مضيفا أن الوزارة ستقدم الدعم والمتابعة خطوة بخطوة لهذا العمل لإظهاره إلى النور، كونه يعمل على تطوير ورفع كفاءة الكادر الوظيفي.

من جهته قال أبو شهلا، إن هذا المركز سيشكل نقلة نوعية، وسيتم الاستفادة منه لرفع كفاءة الأداء المؤسساتي.

يذكر أنه سيتم في فترة لاحقة وضع اللبنة الأساسية لنقل هذه الخطوة الى قطاع غزة.