فيديو| اصابة طفل دهسته سيارة مستوطن في الخليل

الخليل-وطن للأنباء: أصيب الطفل علي علاء أبو مياله (5 أعوام)، بعد أن دهسته سيارة للمستوطنين مساء اليوم الإثنين قرب الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل .

وقال الناشط في مؤسسة بيتسيلم رائد أبو إرميله لـ"وطن" إن سيارة تابعة للمستوطنين دهست الطفل أثناء لعبه في المنطقة ما أدى إلى أصابته برضوض وتم نقله الى المستشفى لتلقي العلاج" .

وأكد أبو ارميلة أن إصابة الطفل طفيفة، لكن المشكلة تكمن في استهتار المستوطنين أثناء قيادتهم لمركباتهم بسرعة كبيرة، في أرواح المواطنين القاطنين في المنطقة.

من جهة أخرى أكد الناشط ابو ارميله أن ما حدث اليوم جزء من مسلسل تضييق واعتداءات المستوطنين وجنود الاحتلال على اهالي المنطقة، لاجبارهم على اخلاء منازلهم من أجل السيطرة عليها وتهويدها .