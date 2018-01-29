تلفزيون الاحتلال: كحلون يلتقي الحمد الله الاحد المقبل

رام الله - وطن للانباء: قالت القناة العبرية الثانية ان لقاءا سيعقد بين وزير المالية الاسرائيلي موشيه كحلون ورئيس الوزراء رامي الحمد الله ، للتباحث في امور مالية.

وقالت القناة ان المسؤولين التقيا عدة مرات السنة الماضية، وهذا هو اللقاء الاول منذ اعلان ترامب بشان القدس.

وكان كحلون قد التقى امس مع المبعوث الاميركي للشرق الاوسط غرينبلات واطلعه على العلاقات الاقتصادية والمالية بين الجانبين.

وقالت القناة الثانية ان غرينبلات طلب الى كحلون حث الفلسطينيين على العودة الى الاتصالات مع الولايات المتحدة.

واجرت وطن للانباء اتصالا مع الناطق باسم الحكومة الفلسطينية للتأكد من صحة الخبر، لكنه رفض التعليق على ذلك.