فيديو| اعتداء على رئيس بلدية بيت جالا و طاقم الحكم المحلي ومطالبات بالمحاسبة

رام الله- وطن للأنباء: استنكرت مؤسسات وفعاليات مدينة بيت جالا هدم جيش الاحتلال صباح اليوم الإثنين، إسكانين في منطقة "بير عونة"، وما تبعه من اعتداء مجهولين على رئيس بلدية المدينة نقولا خميس، وطواقم الحكم المحلي الذين حضروا لمتابعة عملية الهدم .

وكانت جرافات بحماية قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت منطقة "بير عونة"، وهدمت اسكانين بالمنطقة.

المجلس البلدي يطالب بمحاسبة المعتدين

وقد شجب مجلس بلدي بلدية بيت جالا اقدام الاحتلال على هدم مجموعة من الأبنة دون سابق انذار،مؤكداً أن قضايا هذه الأبنية ما تزال منظورة امام القضاء الإسرائيلي .

كما أستنكر المجلس البلدي الاعتداء على طواقم ورئيس البلدية، وطواقم الحكم المحلي أثناء تواجدهم للتضامن مع اهالي ومالكي الأبنية التي هدمها الاحتلال .

وقال المجلس في بيان له إن" رئيس وأعضاء مجلس بلدية بيت جالا يشجبون ويستنكرون ما حدث من اعتداء من قبل خارجين عن القانون مطالباً الجهات المختصة بالوقوف بحزم ومحاسبة المتعتدين، واتخاذ الجراءات القانونية بحقهم" .

المحافظ يدين جريمة الهدم ويعد بمتابعة قضية الاعتداء

من جانبه قال محافظ مدينة بيت لحم جبرين البكري في بيان وصل "وطن" إن"الاحتلال الإسرائيلي لديه مخططات توسع في "بير عونه" ونوايا بناء نفق وجسور التفافية لربط المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية في منطقة بيت لحم والخليل بالقدس المحتلة، وما أقدم عليه الاحتلال اليوم من هدم لبيوت جريمة تضاف لجرائمه ضد شعبنا ".

وحول الإعتداء الذي تعرض له رئيس البلدية أكد البكري أن" ما حدث عمل جبان غير مبرر ولا يجوز بأي حال من الأحوال تحويل البوصلة عن الاحتلال كونه هو المسؤول الوحيد عن هذا الاعتداء".

ودعا إلى ضمان السلم الأهلي والحفاظ على النسيج الاجتماعي في مدينة بيت جالا، واعداً بمتابعة القضية عن كثب واتخاذ كل الخطوات الضرورية لضمان هذا الغرض.

القوى الوطنية تدعو لتلاحم السكان لمواجهة الاحتلال

القوى الوطنية من جانبها دانت هدم الاحتلال وقالت إن "جريمة هدم البيوت في "بئر عونة" تشير الى مخططات الاستيطان والتوسع الاستعماري على حساب اراضي المواطنين، متساوقة مع بداية تنفيذ وتوسيع الشوارع الاستيطانية".

ورفضت القوى الوطنية ما حدث من اعتداء على رئيس بلدية بيت جالا وموظفي الحكم المحلي وطاقم موظفي البلدية، معتبرةً هذه التصرفات بانها لا تصبّ في مصلحة أهل بيت جالا في مقاومة مخططات الاحتلال.

واكدت في بيان لها على ضرورة تلاحم كافة سكان منطقة بئر عونة وتجاوز كافة الخلافات بين السكان والتي من شأنها أن تجرّ المنطقة الى عواقب لا تحمد عقباها.

وانتشر تسجيل مصور للحظة اعتداء مجهولين على طاقم البلدية ورئيسها وطواقم الحكم المحلي على مواقع التواصل الإجتماعي .