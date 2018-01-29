توقيع اتفاق مع إدارة الوكالة ينهي أزمة معلمي الدبلوم بالضفة

رام الله-وطن للأنباء: أكد الاتحاد العام للعاملين في الأونروا بالضفة الغربية، توقيع اتفاق نهائي مع إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين ينهي أزمة معلمي الدبلوم .

وقال رئيس الاتحاد العام للعاملين في الأنروا بالضفة الغربية، جمال عبد الله لـ"وطن" إنه تم مساء اليوم الإثنين توقيع الاتفاق مع إدارة الوكالة في مقرها بالقدس المحتلة" .

وحول التفاصيل بين عبد الله أنه بموجب الاتفاق سيتم الغاء قرار فصل المعلمين الحاصلين على الدبلوم في الضفة الغربية وعددهم 158 معلماً، على أن يقوموا باستكمال تعليمهم للحصول على درجة البكالوريوس خلال 3 أعوام .

ولفت إلى أن الاتفاق ينص على أن جميع المعلمين الذين يبلغون من العمر 50 عاماً فما فوق مخيرين أمام الحصول على مستحقاتهم كاملة بما فيها اتعاب التوفير والادخار، أو يبقوا في أماكنهم بشرط التسجيل في الجامعة لاستكمال درجة البكالوريوس، اما المسجلين فابمكانهم اكمال دراستهم.

وأضاف جمال عبد الله "أما المعلمون البالغون من العمر أقل من 50 عاماً فسيبقون في أماكنهم على أن يتم امهالهم 3 سنوات لاستكمال دراستهم لنيل درجة البكالوريوس".

وبين، أن الاتحاد يبذل جهوداً مع جامعة القدس المفتوحة لاستيعاب المعلمين الراغبين في استكمال دراستهم ، كاشفاً عن تشكيل لجنة من الاتحاد والجامعة لدراسة ملفات المعلمين .

أما فيما يخص المعلمين في قطاع غزة والبالغ عددهم 600 معلماً، فقد أوضح أن الاتفاق لا يشملهم، لأن اتحاد العاملين في الضفة الغربية لا يمثل العاملين في الوكالة في غزة .