39 معتقلا من الضفة فجرا بينهم قيادي في حركة حماس

رام الله- وطن للأنباء: شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، حملة مداهمات واعتقالات طالت أكثر من 26 شابا في بلدة العيسوية شرق مدينة القدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، وشرعت بمداهمة منازل المواطنين واعتقال الشبان بصورة جماعية.

وعرف من المعتقلين:

أسامة سميح عليان ومحمد زكريا عليان ومحمد عليان عليان ومحمود عاصم عبيد وأحمد أبو رومي وعبد القادر داري وداود يوسف عطية وأنس أبو عصب وعبدالله بدر أبو عصب وأنس محمود ومهند ناصر محمود ونضال محمود وعيسى ناصر محمود ومحمود أبو عويس وحامد شفيق عبيد ومحمود شفيق عبيد وآدم كايد محمود ونسيم محيسن وبشار محمود ومحمد شوكت عبيد وسمير أكرم عطية ويحيى عرفات درباس ويوسف بلال أبو الحمص وشادي عطية وبشار محيسن ومحمود عاصم عبيد ورشاد أبو ريالة وصالح نعيم محيسن وأمير خلدون مصطفى ومحمد علي داري .

وأضاف بأنه تم نقل الشبان المعتقلين إلى حافلات عسكرية مخصصة لنقل الأسرى إلى مراكز التحقيق.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة نابلس، واعتقلت شابين خلال حملة مداهمات طالت عددا من منازل المواطنين، وهما: محمد خويرة، ومجدي القطب، ونقلتهما إلى جهة مجهولة.

وداهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها وواد برقين وبلدات في القضاء ونشرت حواجز واعتقلت أسيرا محررا وخربت محتويات منزله.

وقال مواطنون إن جنود الاحتلال انتشروا في ضاحية صباح الخير وحي البساتين في مدينة جنين ، كما داهموا مخيم جنين واقتحموا منزل الأسير المحرر جمعة أبو خليفة (50 عاما ) وخربوا محتويات المنزل خلال عمليات التفتيش الدقيقة واعتقلوه.

وكذلك انتشرت قوات الاحتلال في واد برقين وعلى مثلث الشهداء ونصبت حواجز وكمائن.

واعتقلت قوات الاحتلال مساء أمس الاثنين الشاب محمود سلام احمد حطاب (29 عاما) من مدينة طولكرم بعد استدعائه للمقابلة، وفجر اليوم اعتقلت سامر راسم الأشقر و صدام رداد من صيدا في القضاء.

ومن بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال القيادي في حماس المحرر عبد الكريم عياد، و إياس الفراحين، وكلاهما من مخيم الدهيشة

الى جانب اعتقالها يوسف محمد عدوي من المدينة، و أحمد قاسم الشيخ- مراح رباح قرب بيت لحم.

من رام الله اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم أمير ماهر حامد، من سلواد شرق رام الله، الى جانب اعتقالها محمد خالد طري، من بيت سوريك، القدس.