عالم فلك يساعد "ناسا" فى العثور على قمر صناعي مفقود

وطن للأنباء- وكالات: عثر أحد هواة علم الفلك على قمر فقدته وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، قبل حوالي 13 سنة.

وتمكن سكوت تيلي من التقاط إشارات للقمر المفقود عندما كان يحاول العثور على القمر السري "زوما" الذي أعلنت "ناسا" عن فقدانه مطلع يناير الجاري.

واتصل تيلي بالجهات المسؤولة عن القمر، والتي أكدت له أن الإشارات التي التقطها هي للقمر IMAGE المفقود، وبدأت "ناسا" الاتصال به عقب ذلك.

وتفيد "Tech Times" بأن العثور على القمر IMAGE يفتح الطريق لاستمرار بعثة "ناسا"، حيث أطلق هذا القمر عام 2000 لمراقبة الغلاف المغناطيسي للأرض. ولكن الاتصال به انقطع، في 18 ديسمبر 2005، ولم تفلح جميع المحاولات آنذاك في العثور عليه.

المصدر: إزفيستيا