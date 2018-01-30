فيديو| منع وفد امريكي من دخول غرفة تجارة وصناعة بيت لحم والخارجية الأمريكية ترد

بيت لحم- وطن للأنباء: قام مجموعة من النشطاء الفلسطينيين في مدينة بيت لحم، اليوم الثلاثاء، بمنع وفد امريكي من دخول غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم.

وقام النشطاء باقتحام مقر الغرفة التجارية واحد القاعات التي عقدت فيها ورشة عمل لمجموعة من المسؤولين الامريكيين في القنصلية الامريكية وقاموا باخراجهم من الغرفة.

كما ورفع النشطاء لافتات رفضاً لقرارات الادارة الأمريكية الأخيرة حول القدس والانروا، وقاموا باغلاق مكتب الغرفة.

واعتبروا ذلك مخالفة للقرار الوطني الذي دعا الى عدم استقبال الوفود الامريكية احتجاجاً على اعلان ترامب القدس عاصمة دولة الاحتلال.

فيما استنكرت الخارجية الأمريكية منع وفداً أمريكياً من دخول غرفة التجارة والصناعة ببيت لحم، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية في بيان مقتضب "لقد تم تعطيل برنامج في بيت لحم اليوم نظمته القنصلية الأمريكية العامة في القدس من قبل متظاهرين. وكان هذا البرنامج هو جزء من المساهمة الامريكية طويلة المدى لخلق فرص اقتصادية للفلسطينيين. ورغم أن أحدا لم يصب بأذى، فإن الهدف الواضح كان التخويف. ان الولايات المتحدة تعارض بشدة استخدام العنف والتخويف للتعبير عن آراء سياسية".