شهيد برصاص الاحتلال في المغيّر

رام الله- وطن للأنباء: استشهاد الفتى ليث هيثم أبو نعيم (16 عاما)، متأثرا بجروحه التي أصيب بها، اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية المغير شمال شرق رام الله.

وكان الفتى أبو نعيم أصيب برصاصة في رأسه خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في القرية، وجرى نقله إلى مجمع فلسطين الطبي لخطورة وضعه، وأعلن عن استشهاده.

واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال، التي اقتحمت القرية، وسط إطلاق قنابل الغاز السام بشكل عشوائي. ورد الشبان والأهالي بإلقاء الحجارة والزجاجات الفارغة على قوات الاحتلال.