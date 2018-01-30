وزير خارجية إيطاليا السابق: على إيطاليا العمل من أجل الاعتراف بفلسطين

رام الله-وطن للأنباء: قال رئيس وزراء إيطاليا السابق ماسيمو داليما، اليوم الثلاثاء، إن على إيطاليا أن تكون في طليعة الدول الأوروبية التي تطالب الاتحاد الأوروبي بالاعتراف بدولة فلسطين.

وأضاف داليما، في مقر نقابة الصحفيين الأجانب في روما، "إنني أود أن تكون إيطاليا في الطليعة وفي مقدمة الدول الأوروبية بطلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية في بروكسل".

وقال: "فقط وبهذه الطريقة يمكن أن يعمل الاتحاد الأوروبي على إعادة إطلاق عملية السلام والرد على المبادرات أحادية الجانب".