فيديو | الاحتلال يحاصر أطفال أقاموا عيد ميلاد للأسيرة عهد التميمي في الخليل

رام الله-وطن للأنباء: حاصر عشرات من جنود الاحتلال وقوّات ما يسمّى بحرس الحدود مساء الثلاثاء أطفالا ونشطاء أقاموا عيد ميلاد للأسيرة عهد التميمي في حارة السلايمة قرب المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل.

وأقام تجمّع شباب ضدّ الاستيطان الفعالية تحت عنوان "حفل عيد ميلاد جماعي" لعشرة أطفال من سكان حارتي غيث والسلايمة والطفلة الأسيرة عهد التميمي على أحد الحواجز العسكرية التي يغلقها الاحتلال كلّ ليلة ويحاصر عشرات العائلات الفلسطينية في المنطقة، في مكان مطلّ على ساحة المسجد الإبراهيمي.

وفي أعقاب الفعالية، حاصرت قوّات الاحتلال المشاركين ومعظمهم من الأطفال، وأغلقت البوابة التي توصل بالحارتين، وعزلتهما تماما بذريعة تنظيم الفعالية.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية و(كيكة) كبيرة عليها صورة الأسيرة الطفلة عهد التميمي وعلم فلسطين، وشعارات مناهضة للاستيطان وللاحتلال.

يأتي ذلك فيما أجلت محكمة عسكرية للاحتلال أمس إلى السادس من شباط/ فبراير بدء محاكمة عهد التميمي.

وقالت المحامية غابي لاسكي "إن محاكمة عهد تأجلت حتى السادس من شباط/فبراير أمام المحكمة العسكرية. وستحاكم ايضا في اليوم نفسه والدتها ناريمان التي لا تزال معتقلة".