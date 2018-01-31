حملة اعتقالات في الضفة بينها والدة شهيد مقدسي وشقيقته

رام الله- وطن للأنباء: اعتقلت قوات الاحتلال والدة الشهيد محمد شماسنة وشقيقته سارة (14 عاما) ، بعد مداهمة منزلهما في بلدة قطنة شمال غربي القدس المحتلة ، كما قامت بالاعتداء على شقيقته الاخرى .

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، شقيقين من بلد كفر ثلث جنوب شرق قلقيلية.

وذكر شهود عيان من هناك لـ(وفا)، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين عروة وشرحبيل طاهر شواهنة، في العشرينيات من العمر، عقب دهم منزل ذويهما في البلدة.

ومن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، شابا من بلدة نحالين غرب بيت لحم.

وأفاد مصدر أمني بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب علي محمد شكارنة، بعد دهم منزل والده، وتفتيشه.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة ترقوميا بالخليل وداهمت عددا من منازل المواطنين .

من جانب متصل اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بدرس غرب رام الله . كما اقتحمت بلدة عورتا جنوب شرق نابلس.

يتبع..