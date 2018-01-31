غوغل بلاي.. حذف 700 ألف تطبيق خبيث

وطن للأنباء- وكالات: أعلنت شركة غوغل، الثلاثاء، أنها نجحت في منع وصول 700 ألف تطبيق خبيث إلى مستخدمي نظام أندرويد عبر متجرها "غوغل بلاي" خلال عام 2017.

وأوضحت الشركة أن هذا الرقم يمثل زيادة بنسبة 70% عن ما قامت بإزالته خلال عام 2016، وفقا لما نقله موقع "ذا فيرج" المتخصص.

وكتب مدير المنتجات في متجر "غوغل بلاي"، أندرو آن، عبر مدونة قائلا "99% من التطبيقات التي تحتوي محتوى مسيء تم التعرف عليها وإزالتها قبل أن يقوم أي شخص بتحمليها".

وعزت غوغل نجاحها الأخير إلى تقنيات وأساليب جديدة بدأت في استعمالها لكشف وحذف أي تطبيقات مخالفة.