اعتقال 4 اشخاص بشبهة توفير أسلحة لاعتداءات باريس في 2015

وطن للأنباء- وكالات: أعلن مصدر قضائي فرنسي اعتقال 4 أشخاص للاشتباه بتوفيرهم الأسلحة التي استخدمت في الاعتداءات التي استهدفت في كانون الثاني/يناير 2015 في باريس كلا من أسبوعية شارلي إيبدو الساخرة ومتجرا يهوديا.

وقال المصدر لوكالة "فرانس برس" إن الموقوفين الأربعة تتراوح أعمارهم بين 30 و36 عاما وقد اعتقلوا يومي الاثنين والثلاثاء ووضعوا في الحبس الاحتياطي "ريثما يتم تحديد دور كل منهم في توفير الأسلحة" التي استخدمت لتنفيذ تلك الاعتداءات التي خلفت 17 قتيلا.

وأضاف أن ثلاثة من الموقوفين اعتقلوا في منطقة أردين (شمال شرق) في حين أن الرابع كان معتقلا أصلا على ذمة قضية حق عام وقد اقتيد من سجنه وأودع الحبس الاحتياطي للتحقيق معه في قضية الاعتداءات.

وفي السابع من كانون الثاني/يناير 2015، اقتحم الإخوان سعيد وشريف كواشي مقر الأسبوعية الساخرة في باريس وأطلقا النار على من فيه، في اعتداء أوقع 12 قتيلا.

وفي اليوم التالي أطلق آخر يدعى اميدي كوليبالي النار على شرطية في إحدى ضواحي باريس فقتلها، ثم احتجز رهائن في متجر لبيع الأطعمة اليهودية قرب باريس في هجوم قتل خلاله أربعة أشخاص.