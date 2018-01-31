كشف ملابسات قضية سرقة 4 مركبات في بيت لحم

رام الله- وطن للأنباء: كشفت الشرطة، امس، عن قضية سرقة 4 مركبات تعود لمواطنين بمحافظة بيت لحم وتمكنت من إلقاء القبض على الفاعلين .

وذكر بيـان إدارة العلاقات العامـة والإعلام بالشرطـة، بأنه وبعد ورود شكوى من قبل مواطنين من سكان محافظة بيت لحم مفادها قيام اشخاص مجهولين بسرقة مركباتهم، على الفور تحركت قوة من ادارة شرطة المباحث العامة للكشف على المكان الذي سرقت منه المركبات والوقوف على ملابسات القضية .

وبعد إجراءات البحث والتحري تم الاشتباه باربعة أشخاص من سكان المحافظة حيث تم إلقاء القبض عليهم وبسماع أقوالهم أفادوا بقيامهم بعملية السرقة وتم إحضار المركبات الاربعة، بالإضافة الى قيام الشرطة بضبط مركبة غير قانونية ودارجة نارية غير قانونية كان المشتبه بهم يستخدموها في عمليات السرقة .

وأكد البيان، انه تم تحويل الاشخاص الاربعة الى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم اصولا.