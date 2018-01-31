الدولار يتراجع رغم "خطاب الاتحاد" لترامب

وطن للأنباء- وكالات: تراجع الدولار مقابل سلة عملات كبرى منافسة يوم الأربعاء في تفاعل ضعيف مع خطاب حالة الاتحاد الذي دعا فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونجرس لتمرير تشريع يضمن إنفاقا جديدا على البنية التحتية لا يقل عن 1.5 تريليون دولار.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة تضم ست عملات كبرى منافسة 0.1 بالمئة إلى 89.062 في أحدث قراءة ليظل فوق أدنى مستوى في ثلاثة أعوام البالغ نحو 88.43 والذي سجله الأسبوع الماضي.

وارتفع اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.2423 دولار.

وهبط الين لفترة وجيزة بعد أن زاد بنك اليابان المركزي مشترياته من سندات الحكومة اليابانية في الأجل المتوسط في إجراء يُنظر إليه على أنه إنذار من استمرار زيادة العائد على السندات.

وبلغ الدولار أعلى مستوى خلال الجلسة عند 109.095 ين بعد فترة قصيرة من إعلان بنك اليابان المركزي. لكن العملة الأمريكية قلصت في وقت لاحق مكاسبها ليجري تداولها عند 108.79 ين.