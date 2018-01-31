الخارجية الامريكية تدرج هنية ضمن لائحة "الارهاب"

وطن للأنباء: أدرجت وزارة الخارجية الأميركية يوم الأربعاء، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، ضمن التصنيف الخاص بقائمة "الإرهاب الأجنبي".

ومنذ لحظة وضعه في القائمة، ستفرض الإدارة الأمريكية عقوبات عليه.

وقال ريكس تيلرسون وزير الخارجية أن "هنية وغيره من الأشخاص يتلقى تمويلا من قبل إيران ويهدد استقرار الشرق الأوسط.

كما أنه يقوض عملية السلام ويهاجم حلفاء الولايات المتحدة اسرائيل ومصر".

"نحن إتخذنا هذا الإجراء المهم لوقف الموارد الماليه اللازمه لتلك الخطة وتنفيذ المزيد من الأعمال الإرهابية".

وقال بيان وزارة الخارجية أن " هنية زعيم حماس، التي تم الإعلان عنها في عام 1997 كمنظمة إرهابية، لديه علاقات وثيقة مع الجناح العسكري لحركة حماس ويدعم الصراع العنيف بما في ذلك ضد المدنيين".

وقال البيان "انه متورط فى هجمات ضد المدنيين الاسرائيليين وضد الجنود الامريكيين".