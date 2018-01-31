إسرائيل تعرقل مناقشة مقاطعة بضائع المستوطنات في إيرلندا

وطن للأنباء: قرر مجلس الشيوخ الإيرلندي تأجيل بحث مشروع قانون حول مقاطعة بضائع المستوطنات بعد استدعاء إسرائيل للسفيرة الإيرلندية لديها احتجاجا على مشروع القانون.

وناقش مجلس الشيوخ الإيرلندي يوم أمس الثلاثاء مشروع قانون قدمه السناتور المستقل فرانسيس بلاك، يقضي بحظر استيراد أو بيع البضائع أو الاستفادة من الخدمات التي يكون مصدرها أراض محتلة.

وأدان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مشروع القانون هذا، معتبرا أن هذه المبادرة التي تسمح بمقاطعة بضائع إسرائيلية تتعارض مع مبادئ العدالة وحرية التجارة. وكلف وزارة الخارجية باستدعاء السفيرة الإيرلندية لدى إسرائيل أليسون كيلي.

وحضرت السفيرة إلى مقر الخارجية الإسرائيلية في مدينة القدس، اليوم الأربعاء، وطلب منها إيصال رسالة إلى الحكومة الإيرلندية برفض إسرائيل القاطع لأي تشريع يقاطع بضائع المستوطنات.

وعقب استدعاء السفيرة، قرر مجلس الشيوخ الإيرلندي تأجيل مناقشة مشروع القانون حتى يونيو/حزيران المقبل، وذلك بهدف منح الحكومة الإيرلندية وقتا لتتخذ جهودا دبلوماسية لإحالة القضية إلى مستوى الاتحاد الأوروبي، وكذلك سيسمح قرار التأجيل للبرلمانيين الإيرلنديين بإدخال تعديلات على مشروع القانون.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون لا ينص عن حظر استيراد البضائع من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية تحديدا، بل البضائع من الأراضي المحتلة بشكل عام. لكن مشروع القانون حظى بدعم عدد من النشطاء المؤيدين لحملة BDS لمقاطعة إسرائيل ("المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات").

ووجهت مجموعة من النشطاء والخبراء القانونيين والفنانين الإسرائيليين رسالة إلى البرلمان الإيرلندي بطلب المصادقة على مشروع القانون.