حملة اعتقال وتفتيش واسعة في الضفة

رام الله- وطن للأنباء: اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس، 8 مواطنين بمحافظة نابلس.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة تل جنوب غرب نابلس، وشنت حملة مداهمات واعتقالات واسعة.

وأوضحت المصادر أن حملة الاعتقالات أسفرت عن اعتقال كل من: عماد مصطفى أحمد ريحان (27 عاما)، وأحمد يوسف إبراهيم رمضان (٢٠ عاما)، ومحمود نايف محمد سلوادي (25 عاما)، وجهاد إبراهيم أحمد اشتية (19 عاما)، وحامد إبراهيم عوض رمضان (24 عاما) وأحمد إبراهيم عثمان رمضان (20عاما) وقاسم يوسف إبراهيم رمضان (26 عاما) وجهاد حسان الهندي (27 عاما).

كما اعتقلت المحرر عبد السلام أبو الهيجا نجل الأسير الشيخ جمال أبو الهيجا - مخيم جنين، من قبل قوة خاصة في نابلس الليلة الماضية.

ومن جنين اعتقلت قوات الاحتلال المحرر عماد أبو الهيجا نجل الأسير الشيخ جمال أبو الهيجا - مخيم جنين، و المحرر أسامة وصفي قبها (نجل الوزير السابق الأسير وصفي قبها)، و محمد زكارنة.

الى جانب اعتقالها وائل السحو، ربيع حسام زكارنة، معتصم أبو جعفر، وجميعهم من - قباطية جنوب جنين.

ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس، إبراهيم عدوي من مخيم قلنديا شمال القدس، ومن عزون قلقيلية اعتقلت محمد فيصل سليم، محمد عادل شبيطة، و أحمد عامر دبور- مخيم الجلزون شمال رام الله

واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم بلدة دير استيا شمال غرب مدينة سلفيت، وشنت حملة مداهمات واسعة بحجة إصابة مستوطنة بالحجارة على مدخل البلدة.

وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال اقتحمت عددا من الأحياء، وانتشرت في أكثر من منطقة، وداهمت أكثر من 20 منزلا، واستجوبت سكانها وحققت معهم ميدانيا.